Tráfico vehicular

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 7 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del díaLos tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día. Foto: N+

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Cruces internacionales en Chihuahua: tiempos de espera actualizados. Paso del Norte: 65 min, Córdova: 72 min. Infórmate y planifica tu cruce hacia EUA este 7 de agosto.

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