Aseguran Tigre, Lagarto y Camioneta de Lujo Durante Cateo en Ciudad Juárez

Autoridades realizaron un segundo cateo en un predio utilizado como negocio de 'Car Wash' en la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez, como parte de las investigaciones que se desarrollan en el lugar.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Sinaloa e Isla Menorca, sitio que ya había sido intervenido por las autoridades en fechas recientes.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un tigre, un lagarto y una camioneta de lujo, además de mantener resguardado el inmueble mientras continúan las diligencias correspondientes.

Durante esta segunda diligencia, además del aseguramiento de los animales y del vehículo, las autoridades mantuvieron resguardado el perímetro mientras se desarrollaban las acciones correspondientes.

Predio ya había sido intervenido en otras ocasiones

De acuerdo con la información disponible, el mismo predio fue cateado la semana pasada, cuando las autoridades aseguraron cuatro vehículos y detuvieron a cuatro personas.

Además, el inmueble cuenta con antecedentes de intervenciones oficiales, ya que en 2021 fue escenario del rescate de 66 personas migrantes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del nuevo cateo ni el destino que tendrán los animales y los bienes asegurados como parte de esta diligencia.