Seguridad

Aseguran Tigre, Lagarto y Camioneta de Lujo Durante Cateo en Ciudad Juárez

Autoridades realizaron un segundo cateo en un predio de la colonia Fronteriza, donde aseguraron un tigre, un lagarto y una camioneta de lujo.

Es el segundo cateo realizado en este predio.Es el segundo cateo realizado en este predio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Durante un cateo, autoridades aseguran un tigre, un lagarto y una camioneta de lujo en un Car Wash de Ciudad Juárez.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+