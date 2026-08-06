Incendio Consume Lote Baldío en la Colonia Guadalajara Izquierda de Ciudad Juárez

Un incendio se registró en un lote baldío de la colonia Guadalajara Izquierda, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el cruce de las calles Mariano Escobedo y Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes de vecinos, el fuego presuntamente comenzó cuando una persona realizaba la quema de cableado; sin embargo, las llamas se salieron de control y alcanzaron el terreno, el cual se encontraba lleno de basura.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron el incendio, sin que se registren mayores afectaciones.

Vecinos reportan que la quema de cableado habría originado el fuego

Según los testimonios recabados en el lugar, la persona que realizaba la quema de cableado ya no pudo controlar las llamas, lo que ocasionó el incendio en el lote baldío.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras las autoridades correspondientes realizan las labores para controlar el incendio y determinar las causas del siniestro.