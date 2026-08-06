Accidentes

Incendio Consume Lote Baldío en la Colonia Guadalajara Izquierda de Ciudad Juárez

Un incendio se registró en un lote baldío de la colonia Guadalajara Izquierda; vecinos señalaron que habría iniciado durante una quema de cableado.

Vecinos mencionan que una persona estaba realizando quema de cableado.Vecinos mencionan que una persona estaba realizando quema de cableado. Foto: N+

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Incendio en lote baldío de Guadalajara Izquierda en Ciudad Juárez: vecinos reportan que quema de cableado desató el fuego. Bomberos controlan la situación sin heridos.

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