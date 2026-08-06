Balaceras

Ataque Armado Deja Cinco Lesionados, Entre Ellos Tres Menores, en Ciudad Juárez

Cinco personas, entre ellas tres menores, resultaron lesionadas tras un ataque armado en el fraccionamiento El Campanario, en Ciudad Juárez.

El área permanece resguardada por parte de las autoridades.El área permanece resguardada por parte de las autoridades. Foto: N+

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Ataque armado en Ciudad Juárez deja cinco heridos, incluyendo tres menores. Autoridades investigan posible conflicto sentimental.

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