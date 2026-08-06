Ataque Armado Deja Cinco Lesionados, Entre Ellos Tres Menores, en Ciudad Juárez

Cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas tres menores de edad, tras un ataque armado registrado en una vivienda del fraccionamiento El Campanario, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lauro de Uranga y Emilio de Uranga, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con versiones de los testigos, la agresión habría derivado de un presunto conflicto sentimental, luego de que una expareja arribó al domicilio y, presuntamente, lesionó a las cinco personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades resguardan la zona e inician investigaciones

Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron el perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Al sitio también acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se registró la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el estado de salud de las víctimas. La investigación continúa para establecer el móvil de los hechos.