Atacan a Balazos a Dos Jóvenes en Orizaba; El Saldo es un Muerto y un Herido

Iván Ángel “N” y Luis Enrique “N”, ambos de 19 años de edad, fueron atacados a disparos en la colonia Benito Juárez de Orizaba, cerca de conocido motel en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

La agresión ocurrió la noche del viernes sobre la avenida Alvarado Obregón, entre Salvador Díaz Mirón y 16 de Septiembre, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

En el lugar falleció Iván Ángel “N”, mientras que Luis Enrique “N” resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Río Blanco.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil de la agresión pero se realizan las investigaciones correspondientes a estos hechos.