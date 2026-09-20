Seguridad

Atacan a Balazos a Dos Jóvenes en Orizaba; El Saldo es un Muerto y un Herido

La agresión ocurrió sobre la avenida Alvarado Obregón, vecinos alertaron por varias detonaciones de arma de fuego

Dos jóvenes de 19 años fueron atacados a tiros en la colonia Benito Juárez de OrizabaDos jóvenes de 19 años fueron atacados a tiros en la colonia Benito Juárez de Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Orizaba, Iván Ángel muere y Luis Enrique resulta herido tras un ataque a tiros en la colonia Benito Juárez. Vecinos alertaron por disparos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Atacan a Balazos a Dos Jóvenes en Orizaba; El Saldo es un Muerto y un Herido | N+