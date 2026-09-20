El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Depresión Tropical 17-E podría convertirse en huracán en las próximas horas y proyecta que para el miércoles alcance la categoría 3, frente a las costas de Guerrero.

En conferencia de prensa, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, la depresión tropical tiene las características suficientes para haber alcanzado el nivel de ciclón tropical, lo que continuará causando precipitaciones en las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el monitoreo, se pronosticó que en las próximas horas se intensifique con rachas de viento de 75 kilómetros por hora.

Para el lunes en las primeras horas, el ciclón podría alcanzar la categoría de tormenta tropical "Polo", con vientos de 75 km por hora, con rachas de 95 km por hora, moviéndose al este de México.

No obstante, el fenómeno continuará intensificándose hasta convertirse en un huracán categoría 3 en la región sur de la República Mexicana.

En el transcurso del lunes y las primeras horas del martes, el ciclón tropical podría convertirse en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el pronóstico dado a conocer por Vázquez Romaña, el sistema podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 kilómetros por hora, mientras continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.

Para el martes al mediodía, el sistema podría alcanzar la categoría 2, por lo que las autoridades mantienen especial vigilancia sobre su trayectoria y evolución. En esta etapa, uno de los puntos de atención será el momento en que el ciclón comience a curvar su trayectoria hacia las costas mexicanas, lo que podría modificar las condiciones previstas para las entidades del litoral del Pacífico.

El pronóstico del Servicio Meteorológico contempla que para el miércoles alrededor del mediodía, el fenómeno podría alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora.

Para entonces, el sistema se encontraría frente a las costas de Guerrero, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su posible trayectoria y los efectos que pudiera generar en territorio mexicano.

Para el jueves 24 de septiembre, el viento en las costas se podría ubicar de 65 a 75 km por hora, con rachas de 80 a 90 km por hora, en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Previamente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en conferencia de prensa que mantiene vigilancia sobre el sistema debido a su potencial de desarrollo y a los efectos que puede generar, principalmente en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Desde la mañana, Conagua había informado que la zona de baja presión tenía alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical y que podría provocar lluvias muy fuertes en esos estados, además de oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de esas entidades.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema se localizaba este domingo aproximadamente a 460 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

TLS