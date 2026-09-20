Las personas con una línea celular cuyo último dígito es 2 y que fue suspendida por no completar el proceso de vinculación todavía pueden recuperar su servicio y conservar su número telefónico.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, al sábado 19 de septiembre, un millón 247 mil 377 líneas con terminación 2 que habían sido suspendidas ya fueron reactivadas después de que sus usuarios realizaron la vinculación.

Para recuperar el servicio, las personas deben completar el proceso ante la compañía telefónica de la que son clientes. Una vez realizada la vinculación, la reactivación puede hacerse de forma inmediata.

Las líneas que permanecen suspendidas conservan algunas funciones. Pueden realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a su compañía telefónica. También pueden recibir la alerta sísmica y efectuar el proceso de vinculación.

Hasta el 19 de septiembre, se habían vinculado 9 millones 436 mil 832 líneas con terminación 2, equivalente al 82.2% de las 11 millones 486 mil 194 líneas estimadas para este bloque.

La CRT prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 2 millones de líneas correspondientes a esta terminación. También contempla depurar alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso de este bloque.

En todo el país, 86 millones 561 mil 385 líneas ya fueron vinculadas, lo que representa 72.1% del total esperado. La autoridad estima que alrededor de 25 millones de líneas están en desuso, entre ellas chips de regalo que nunca fueron activados, líneas adquiridas por visitantes temporales y aquellas obtenidas mediante promociones para un solo uso.

El calendario continuará con las líneas cuyo último dígito sea 3, cuyo plazo vence el 30 de septiembre. Después seguirán los dígitos 4, el 15 de octubre; 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre.

La vinculación puede realizarse en los centros de atención de las compañías telefónicas o mediante sus plataformas digitales. Las ligas para realizar el trámite están disponibles en el portal de la CRT.