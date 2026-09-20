Sociedad

Suspenden 2 Millones de Líneas Celulares con Terminación 2 Por No Vincularse

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones espera que sean reactivadas en los próximos días

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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