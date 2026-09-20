Sociedad

Qué Significa Dar Flores Amarillas el 21 de Septiembre: El Origen de la Tradición

El cambio de estación y un programa de televisión dieron pauta a una tradición que ha tomado fuerza entre los jóvenes a partir de las redes sociales

Ramos de flores amarillas en Mercado de Jamaica. Por Qué se regalan Flores Amarillas el 21 de septiembre.Cada 21 de septiembre existe un tradición de regalar flores amarillas, pero ¿de dónde viene?, te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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