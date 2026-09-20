Cada 21 de septiembre las calles se convierten en un desfile de ramos amarillos, lo que ha dado origen a una tradición que inició a partir de un programa de televisión juvenil argentino. Y si aún no sabes por qué se dan flores amarillas en este día de septiembre, en N+ te contamos todos los detalles.

Rosas amarillas, girasoles, gerberas, tulipanes y claveles son algunas de las variedades que inundan florerías físicas y en línea para sorprender a una persona especial como símbolo de optimismo, energía y amistad.

La tradición surgió a partir del programa juvenil argentino "Floricienta". Una serie de televisión que se transmitió entre el 2004 y 2005 en distintos países de habla hispana y que tenía como protagonista a la actriz Florencia Bertotti, en una representación del clásico infantil 'La Cenicienta' de Charles Perrault.

Durante uno de los episodios, la protagonista recibe flores amarillas como símbolo de amor, además de que una de las canciones del programa llevaba por nombre "Flores Amarillas".

De ahí que esta escena se haya replicado en la vida real, hasta sincronizarse con el día del inicio de la primavera. Y aquí un dato importante: en México, hay dos fechas en las que se regalan flores amarillas, el 21 de marzo y el 21 de septiembre.

El 21 de marzo porque es el día que específicamente inicia la primavera en México, así como el 21 de septiembre, día en el que inicia la primavera en el Hemisferio Sur, (en el que se ubica Argentina, sitio de donde es originaria la serie de Floricienta).

Así que aunque en Argentina en septiembre inicia la primavera, en México el cambio de estación será al otoño -debido a que se encuentra en el Hemisferio Norte. De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer cuándo y a qué hora tendrá lugar el equinoccio de otoño.

Las redes sociales han sido fundamentales para popularizar esta tradición entre los jóvenes, y las florerías no han desaprovechado la ocasión y han dado eco a esta tendencia.

Ha sido a través de estas plataformas que también se ha popularizado regalar flores azules o moradas en distintos días del año, bajo distintos significados.

Como la tradición surgió a partir de una escena de un programa juvenil, los usuarios de internet son quienes han dado interpretación a este regalo. Si quieres demostrar amor, amistad, cariño o simplemente ver sonreír a una persona especial no te olvides de regalar flores amarillas este 21 de septiembre.