El Significado Detrás de Regalar Flores Amarillas en México Este Día de Septiembre

En una época en la que las redes sociales marcan tendencias y comportamientos, prevalece el ritual de regalar flores amarillas el día del cambio de estación. Y en N+ te contamos todo sobre esta tradición que surgió a partir de un programa de televisión juvenil argentino.

Aunque desde hace algunos años es común ver a transeúntes desfilar con ramos de flores amarillas por las calles de México cada 21 de septiembre, no todos conocen el significado detrás de este obsequio.

De hecho, no es el único día que se regalan girasoles, narcisos, tulipanes o margaritas, en marzo también hay una fecha específica en la que se obsequian ramos de flores amarillas.

Y aunque se ha hecho popular en México, lo cierto es que el origen detrás de este ritual está relacionado a la telenovela argentina "Floricienta" que se transmitió entre marzo de 2004 y diciembre de 2005 y cuya canción principal lleva por nombre "Flores Amarillas".

En uno de los episodios de la serie, la protagonista recibe un ramo como símbolo de amor y esperanza. Y a partir de ese momento se volvió tradición entre los jóvenes regalar este tipo de flores el 21 de septiembre para demostrar amistad, creatividad, cariño y respeto.

Vale la pena recordar que esta fecha coincide con el cambio de estación, y aunque en el Hemisferio Sur -donde se ubica Argentina- el 21 de septiembre marca la llegada de la Primavera, en México -ubicado en el Hemisferio Norte- es el día en que entra el Otoño.

De ahí que en México haya dos fechas en las que se regalan flores amarillas; la primera el 21 de marzo coincidiendo con la llegada de la Primavera, y el 21 de septiembre, día que entra dicha estación en Argentina.

La confusión entre el día y mes exactos en los que se da esta tradición ha sido aprovechada por los floristas para incrementar sus ventas. Y en la actualidad también hay fechas para dar ramos morados y azules.

SARR

