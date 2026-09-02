Sociedad

El Significado Detrás de Regalar Flores Amarillas en México Este Día de Septiembre

En México hay dos fechas al año en la que se dan este tipo de obsequios, pero cómo inició esta tradición y qué simboliza, te decimos

Girasoles. Cuándo se regalan Flores Amarillas en Septiembre 2026.En México existe una fecha en la que verás desfilar a personas con ramos de flores amarillas, pero ¿qué significa y cuándo se regalan? te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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