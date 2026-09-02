Accidentes

Localizan el Cuerpo de un Hombre que Cayó al Mar en Puerto Vallarta

El hombre, originario de Monterrey, se encontraba a bordo de una embarcación cuando ocurrió el accidente

Localizan a regio sin vidaHombre es localizado sin vida en Puerto Vallarta. Foto: N+

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Encuentran el cuerpo de un hombre de Monterrey tras caer al mar

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