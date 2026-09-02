Localizan el Cuerpo de un Hombre que Cayó al Mar en Puerto Vallarta

El cuerpo de un hombre de 28 años de edad fue localizado casi 24 horas después de caer al mar en Puerto Vallarta, Jalisco. El hombre era originario de Monterrey, Nuevo León

El accidente se registró la noche del domingo, cuando la embarcación en la que viajaba realizaba labores de atracamiento y desembarque de pasajeros.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio, así como efectivos de la Secretaría de Marina y de la Capitanía de Puerto, realizaron barridos en busca del joven.

Casi 24 horas después, el cuerpo del sujeto fue localizado. Se realizarán los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades