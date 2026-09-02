Sociedad

Aprueban 3 Proyectos Hidrícos para Jalisco; Aseguran No Aumentarán Precios

Dan visto bueno al plan técnico que busca mejorar la calidad y distribución del agua potable en la entidad

Aprueban plan hídricoAprueban propuestas hídricas para Jalisco. Foto: N+

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Jalisco aprueba 3 proyectos hídricos sin aumentar precios. El gobernador Lemus asegura mejoras en calidad y distribución del agua

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