Aprueban 3 Proyectos Hidrícos para Jalisco; Aseguran No Aumentarán Precios

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó ante la Secretaría de Hacienda el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación para tres proyectos de infraestructura hídrica, los cuales ya fueron aprobados técnicamente por la Comisión del Agua.

La propuesta contempla 10 mil millones de pesos para la construcción del Acueducto Sustituto de Chapala, a un plazo de 20 o 25 años; 7 mil 500 millones de pesos estatales para la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora 1, y 7 mil millones de pesos financiados por la Federación para la electrificación de El Zapotillo.

De acuerdo con lo señalado, los tres proyectos ya cuentan con aprobación técnica.

El esquema contempla para la construcción del Acueducto Sustituto de Chapala 10 mil millones de pesos, a un plazo de 20 o 25 años.

Para la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora 1 se contemplan 7 mil 500 millones de pesos estatales.

En tanto, para la electrificación de El Zapotillo se contemplan 7 mil millones de pesos, financiados por la Federación.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, declaró: "No es un esquema de endeudamiento, ni de concesión ni de privatización, y no habrá aumento en los precios en la Zona Metropolitana".

Con estos planteamientos, dijo el gobernador, la siguiente etapa es presentar al Congreso las iniciativas de los proyectos antes del 15 de septiembre para su aprobación.