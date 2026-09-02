Familia Apaga Alumbrado del Malecón Nuevo en Culiacán, Sinaloa

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a una familia apagando el alumbrado público del Malecón Nuevo de Culiacán y presumiendo el hecho a través de TikTok.

De acuerdo con la publicación, el incidente ocurrió frente a Plaza Cubo, sobre el bulevar Francisco Labastida Ochoa, donde una mujer que viajaba en un automóvil indicó a quien aparentemente es su hijo que se acercara a una fotocelda y la alumbrara directamente con un teléfono celular.

Tras realizar esta acción, las luminarias del malecón se apagaron, dejando parte de la vialidad en penumbra. La familia grabó el resultado y posteriormente se retiró del lugar.

El video generó críticas en redes sociales debido a que se trata de infraestructura de alumbrado público destinada a brindar iluminación y seguridad a quienes transitan por esta zona de Culiacán.

Hasta el momento, no se ha informado si alguna autoridad inició una investigación o si habrá consecuencias por estos hechos.