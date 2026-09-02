Sociedad

Familia Apaga Alumbrado del Malecón Nuevo en Culiacán, Sinaloa

De acuerdo con la publicación, el incidente ocurrió frente a Plaza Cubo.

Familia Apaga Alumbrado del Malecón Nuevo en Culiacán, SinaloaFamilia Apaga Alumbrado del Malecón Nuevo en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+
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