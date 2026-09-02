Seguridad

Adolescente es Asegurado tras Portar Arma de Fuego en Secundaria de Guadalajara

Compañeros del estudiante armado fueron quienes realizaron el reporte a la dirección de la escuela.

Detienen a menor armadoDetenido adolescente armado en secundaria. Foto: N+

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Un adolescente es asegurado en Guadalajara por portar un arma de fuego en su secundaria

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Detienen a Adolescente con Arma en Secundaria de Guadalajara