Adolescente es Asegurado tras Portar Arma de Fuego en Secundaria de Guadalajara

Un estudiante de la Secundaria Número 79, ubicada en la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara, fue detenido por autoridades tapatías del Escuadrón Lobos, debido a que portaba un arma de fuego hechiza calibre .22, con un tiro útil, además de contar con más municiones de diferentes calibres.

Según la información brindada por las autoridades, los compañeros del joven realizaron el reporte, por lo que inmediatamente se trasladó al menor junto con sus pertenencias a la dirección del plantel. La revisión de la mochila ocurrió una vez que sus padres y de las autoridades oficiales llegaron lugar.

El menor de edad no refirió absolutamente nada a las autoridades. Los elementos de seguridad detallaron que dentro del plantel no hubo alumnos amenazados ni lesionados, y tampoco se registraron detonaciones del arma, por lo que continuaron con las actividades escolares.

Tanto el arma como el adolescente asegurados fueron remitidos por la Policía de Guadalajara al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para determinar la situación jurídica del menor.