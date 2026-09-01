Cierran Parque de Diversiones 'Selva Mágica' tras Casi 40 Años de Operación en Guadalajara

El parque de diversiones Selva Mágica, que se encuentra al lado del Zoológico de Guadalajara, informó que después de casi 40 años de operación, cerró de forma definitiva, un hecho que ha consternado a los tapatíos a través de redes sociales.

Esta noticia se dio a conocer a través de un comunicado compartido por la empresa que maneja el parque de diversiones, e informó esta decisión que forma parte de una reestructuración global del grupo al que pertenece.

“A nuestros colaboradores les agradecemos su entrega y su cariño por este lugar. Cerramos cumpliendo íntegramente con cada uno de ellos. Fueron, sin duda, lo más valioso”, indica el comunicado.

No obstante, durante el mediodía, proveedores se presentaron en el ingreso de este parque de diversiones y mostraron inconformidad por el cierre, además de que acusaron una serie de adeudos.

Cabe señalar que el parque fue fundado en 1988 y se convirtió en una diversión tradicional para familias tapatías y visitantes.

Durante las últimas semanas, los paseantes comenzaron a notar carencias en el lugar, por ejemplo, la falta de funcionamiento de las montañas rusas y la venta de nieves raspadas.