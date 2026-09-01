Sociedad

Cierran Parque de Diversiones 'Selva Mágica' tras Casi 40 Años de Operación en Guadalajara

El complejo de atracciones fue construido en 1988, y hoy anunció la clausura definitiva del lugar

Montaña RusaUn parque de diversiones de Guadalajara anunció su cierre después de casi 40 años de operación. Foto: Facebook Selva Mágica

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