Seguridad

Aseguran Paquetes de Droga Cristal a Hombre en Calles de Irapuato, Guanajuato

La persona llevaba la mercancía en un auto sin placas y que conducía a exceso de velocidad.

El hombre llevaba la droga y los cartuchos en el auto.Foto: FSPE

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Un reporte ciudadano llevó a la detención de un hombre con 13 kg de droga cristal en Irapuato.

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