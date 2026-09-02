Aseguran Paquetes de Droga Cristal a Hombre en Calles de Irapuato, Guanajuato

Gracias a un reporte ciudadano, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato lograron detener a un hombre que conducía a exceso de velocidad y que llevaba adentro del vehículo paquetes de droga cristal.

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después de las seis de tarde, cuando los elementos de Seguridad realizaban un patrullaje de prevención.

Minutos después, les llegó el reporte de que un conductor circulaba en un auto sin placas y que lo hacía a exceso de velocidad, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona para dar con el vehículo indicado.

Al llegar al camino a San Cayetano de Luna, integrantes de las FSPE fueron alertados de que el vehículo se encontraba cerca, por lo que en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizó su búsqueda.

Fue en un camino de terracería de El Jaral, donde ubicaron un Dodge Attitude color dorado, sin placas de circulación, que coincidía con la descripción recibida, por lo que se le indicó al conductor que frenara la unidad, acción que ignoró.

Los elementos le dieron seguimiento hasta detener el automóvil y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, encontrando en su interior una sustancia granulada y cristalina de color blanco, con características similares al cristal, con un peso aproximado conjunto de 13 kilogramos.