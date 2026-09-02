Seguridad

Hombre Llega Herido de Bala a la Cruz Roja en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue atendido por una lesión de bala en un pie; autoridades investigan si fue atacado o sufrió un accidente.

El hombre llegó por sus propios medios a la Cruz Roja CentenarioEl hombre llegó por sus propios medios a la Cruz Roja Centenario. Foto: N+

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Impactante: un hombre herido de bala en Ciudad Juárez. Las autoridades investigan si fue un ataque o un accidente.

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