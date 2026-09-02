Hombre Llega Herido de Bala a la Cruz Roja en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego en uno de sus pies, en hechos registrados en la colonia México 68, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre llegó posteriormente por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja Centenario para recibir atención médica.

Tras ser atendido por personal médico, fue reportado como estable.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano, quienes desplegaron un operativo relacionado con los hechos.

Hasta el momento, las autoridades informaron que trabajan con dos posibles versiones sobre lo ocurrido.

Una de ellas señala que el hombre pudo haber sido víctima de una agresión con arma de fuego, mientras que otra apunta a que pudo lesionarse accidentalmente al accionarse el arma que portaba.

Será la investigación de las autoridades la que determine cómo ocurrieron los hechos y cuál de las versiones corresponde a lo sucedido.