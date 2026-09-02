Detienen a Siete Tras Persecución por Robo de Camioneta en Ciudad Juárez

Una fuerte persecución se registró al sur de Ciudad Juárez luego del robo de una camioneta que fue ubicada mediante las cámaras del programa Juárez Vigilante.

La movilización se extendió por diversas calles del fraccionamiento Praderas del Sol, mientras unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal seguían a los tripulantes de la camioneta.

Durante la persecución, un agente municipal que viajaba en su automóvil particular les cerró el paso, pero la camioneta terminó impactando su vehículo.

Finalmente, las unidades que participaban en la persecución lograron detener a siete personas en el cruce de las calles Sol de Pradera y Mezquital.

Los detenidos serán investigados por su presunta relación con el robo de la camioneta.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la situación legal de las siete personas aseguradas ni sobre las circunstancias en las que se registraron los disparos.