Seguridad

Detienen a Siete Tras Persecución por Robo de Camioneta en Ciudad Juárez

Siete personas fueron detenidas tras una persecución por calles de Praderas del Sol tras el presunto robo de una camioneta.

Durante la persecución, un agente municipal que viajaba en su automóvil particular les cerró el pasoDurante la persecución, un agente municipal que viajaba en su automóvil particular les cerró el paso. Foto: N+

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Robo y persecución en Ciudad Juárez: siete personas detenidas tras impactar un vehículo policial.

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