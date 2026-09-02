'Serán Encontrados': Embajador de EUA Lanza Advertencia a Criminales tras Caída del 'R5'

Luego de que fuera abatido el "R5", en un operativo el 30 de agosto de 2026 en Tocumbo, Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia a los grupos criminales.

Luis Enrique Barragán Chávez, el "R5", era identificado como líder del Cártel de Los Reyes, facción del grupo criminal Cárteles Unidos, con presencia en municipios de Tierra Caliente como Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán y Tocumbo. Era el principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región.

En su cuenta de X, el embajador Johnson, reconoció el trabajo del Gobierno de México sobre el "R5". Señaló que otro líder criminal que era buscado ya no podrá "amenazar" a las comunidades de ambos países.

"La operación de las autoridades mexicanas demuestra lo que la presión sostenida sobre organizaciones criminales y terroristas puede lograr", indicó en su red social.

Destacó que, Barragán Chávez era buscado para su extradición a Estados Unidos, con una recompensa de 3 millones de dólares por parte del Departamento de Estado.

También aseguró que ambos países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes y enviar un mensaje claro: "Serán encontrados y llevados ante la justicia", esto bajo el liderazgo de Donald Trump, y en asociación con México.

Another wanted cartel leader can no longer threaten our communities. “R5” was wanted for extradition to the United States, with a $3 million @StateDept reward for information leading to his arrest. The operation by Mexican authorities demonstrates what sustained pressure on… https://t.co/LiwRMvgGBS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 2, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles este día sobre el operativo en Michoacán. Destacó que agentes realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos de arma de fuego al personal militar, quienes al repeler el ataque, dos delincuentes murieron, entre ellos Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”.

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