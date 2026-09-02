Seguridad

'Serán Encontrados': Embajador de EUA Lanza Advertencia a Criminales tras Caída del 'R5'

Luis Enrique Barragán Chávez también era identificado como 'El Wicho' o 'El Güicho', y fue abatido en Michoacán

Cártel de recompensa de Estados Unidos por detención del R5Estados Unidos ofrecía millonaria recompensa por el 'R5'. Foto: Departamento de Estado
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