Seguridad

Aseguran Casi 20 Mil Litros de Gas LP durante Cateo en San Andrés Cholula, Puebla

En el inmueble también fueron decomisadas dos pipas y 47 cilindros abastecidos con el hidrocarburo, además de 25 tanques vacíos.

Asegurados 19 Mil Litros Hidrocarburo Gas LP Cateo Inmueble San Andrés Cholula PueblaAseguran Casi 20 Mil Litros de Hidrocarburo durante Cateo en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Cateo en San Andrés Cholula: FGR y PFM aseguran grandes cantidades de gas LP. Conoce cómo se desarrolló este operativo y qué sigue en la investigación.

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