Aseguran Casi 20 Mil Litros de Gas LP durante Cateo en San Andrés Cholula, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Dicha diligencia se llevó a cabo como parte de las técnicas de investigación emprendidas por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo en dicha demarcación.

Con previa autorización del juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, elementos de la PFM y personal de Servicios Periciales de la FGR aseguraron dos unidades tipo pipa con aproximadamente 19 mil 300 litros de hidrocarburo, un tanque de gas estacionario, 24 tanques vacíos y 47 cilindros llenos con gas L.P.

En cateo en San Andrés Cholula, #FGR asegura dos pipas y 47 cilindros con gas L.P. https://t.co/fyXyW5iAIj pic.twitter.com/V26yT4Uuby — Puebla (@FGR_Pue) September 2, 2026

Se contó con el apoyo en seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional y Policía Estatal, así como de personal de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las dos unidades tipo pipa fueron trasladadas a un sitio de resguardo para continuar con las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para continuar con la investigación y determinar la procedencia de los bienes asegurados, esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ