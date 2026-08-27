Seguridad

Aseguran Tres Pipas en Puebla; Estarían Relacionadas con el Robo de Hidrocarburo

De acuerdo con las autoridades, dos de las unidades se encontraban en el municipio poblano de San Martín Texmelucan y la otra en Los Reyes de Juárez.

Aseguradas Tres Pipas Robo Hidrocarburo San Martín Texmelucan Los Reyes de Juárez PueblaAseguran Tres Pipas Presuntamente Relacionadas con el Robo de Hidrocarburo en Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Autoridades de Puebla decomisan tres pipas por presunto robo de hidrocarburos. Conoce los detalles de este operativo que involucra a la SSP y la Semar.

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