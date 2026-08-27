Aseguran Tres Pipas en Puebla; Estarían Relacionadas con el Robo de Hidrocarburo

En distintos puntos de la entidad poblana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró tres vehículos de carga por presuntamente estar relacionados con el delito de robo de hidrocarburos.

En una primera acción, realizada por la Policía Estatal en San Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de la demarcación de San Martín Texmelucan, se ubicaron dos pipas sin placas de circulación, mismas que tras una inspección fueron decomisadas.

Posteriormente, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Los Reyes de Juárez, fue localizada y asegurada una pipa abastecida con mil 200 litros de gas LP.

En distintos punto de la entidad, la Policía Estatal aseguró tres vehículos presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburos.



En San Rafael Tlanalapan, localidad de San Martín Texmelucan, se ubicaron dos pipas sin placas de circulación.



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En días pasados, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno recuperaron más de 21 mil 600 litros de hidrocarburo ilegal en el municipio poblano de San Salvador El Verde

A través de diversas acciones de seguridad y vigilancia, elementos de la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la SSP Puebla implementaron un operativo coordinado en la localidad de San Lucas El Grande.

En el lugar las autoridades antes mencionadas detuvieron a Óscar Tomás 'N' de 32 años, quien se encontraba en posesión de una pipa presuntamente de procedencia ilícita.

Con información de N+

GMAZ