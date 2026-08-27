Joven Presuntamente Provoca Incendio Durante Velorio en Torreón

Lo que comenzó como un velorio familiar terminó en una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia Polvorera, en Torreón, luego de que una joven presuntamente provocara un incendio al interior de una casa y posteriormente agrediera a familiares, vecinos y autoridades.

El incendio se registró en el cruce de las calles Lilas y Segunda, al interior de una casa ubicada en una vecindad donde se llevaba a cabo el velorio de un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado de manera intencional por una joven de 28 años, identificada como Perla Ivon, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de la droga conocida como cristal.

Luego de que inició el incendio, la joven habría adoptado una actitud sumamente agresiva y comenzó a agredir a familiares y vecinos que se encontraban en el lugar. La situación se complicó aún más con la llegada de las autoridades, pues también habría intentado agredir a los elementos que acudieron para atender el reporte.

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Ante el riesgo que representaba para las personas presentes, familiares solicitaron el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Unidad Violeta.

Los agentes lograron controlar a la joven y, para evitar que continuara agrediendo a otras personas, fue asegurada con sogas y esposas mientras se atendía la situación.