Seguridad

Joven Presuntamente Provoca Incendio Durante Velorio en Torreón

La mujer aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogas al momento de los hechos.

Joven Presuntamente Provoca Incendio Durante Velorio en TorreónCorporaciones de emergencia arribaron al lugar para atender el reporte y asegurar a la joven. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+