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Melenie Carmona Está Embarazada: Con Esta Foto Anunció la Noticia la Hija de Alicia Villareal

Carmona acompañó la imagen con un mensaje cargado de humor: 'El secreto que ya no era tan secreto'

Melenie-Carmona-Hija-Alicia-Villarreal-Confirma-EmbarazoFoto: Instagram Melenie Carmona

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Tras semanas de rumores, Melenie Carmona revela que será mamá. Conoce el mensaje que compartió y las reacciones de su entorno.

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