Melenie Carmona Está Embarazada: Con Esta Foto Anunció la Noticia la Hija de Alicia Villareal

Luego de semanas de rumores, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó que se convertirá en mamá por primera vez.

La cantante y creadora de contenido eligió Instagram para dar la noticia con una fotografía en blanco y negro en la que luce un vestido que deja ver su pancita de embarazo.

La imagen fue acompañada del mensaje: "El secreto que ya no era tan secreto".

Los rumores sobre el presunto embarazo de Melenie comenzaron en junio, impulsados por distintos medios y creadores de contenido, entre ellos la youtuber conocida como Chamonic3.

A finales de ese mes su papá, Arturo Carmona, la "balconeó" sin querer durante una función de la obra "Perfume de Gardenia", al dedicarle una frase que muchos interpretaron como una confirmación de las especulaciones.

Alicia Villarreal también había sido cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en abuela.

Pero la cantante evitó confirmar directamente la noticia, aunque reconoció la ilusión que le generaba la idea, asegurando que estaba lista para ese papel desde que su hija le contó que ya vivía en pareja.

Hasta el momento, Melenie no ha revelado detalles sobre el sexo del bebé ni cuántos meses de embarazo tiene.

Entre las reacciones de cariño destacó la de Mía Rubín, con quien Melenie coincidió en el reality "Juego de Voces", quien se sumó a las felicitaciones hacia la joven de 27 años en esta nueva etapa.