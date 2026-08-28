La Espera Terminó: Así Suena 'Dolce Vita', la Colaboración de Belinda y Danna

Este jueves 27 de agosto, Danna y Belinda finalmente lanzaron "Dolce Vita", la colaboración que llevaba meses generando altas expectativas entre los fans de ambas artistas.

El sencillo llega acompañado de un videoclip, que se estrena a las 9:00 pm, protagonizado por las dos cantantes y forma parte de "Wet Dreams", el nuevo EP de Danna y segundo capítulo de su proyecto Visions.

Se trata de una producción de sonidos electrónicos con estética pop contemporánea, en línea con la nueva etapa musical de Danna.

El tema se inserta en el concepto de "Wet Dreams", donde la cantante explora la sensualidad, el deseo, la libertad corporal y el empoderamiento femenin.

Esto marca un giro frente a "Lucid Dreams", la primera entrega de Visions, de tono más introspectivo.

La historia detrás de la canción comenzó mucho antes del anuncio oficial.

Danna ha contado que, mientras la escribía, imaginó a Belinda como la voz capaz de llevar la pieza a otro nivel.

Como Belinda estaba trabajando en España en otro proyecto, fue Danna quien viajó hasta allá para encontrarse con ella y terminar el tema en el estudio, con la producción de Alex Hoyer.

La grabación del video también tuvo su vuelta de tuerca.

Primero querían rodar en Italia, un escenario que conectaba directamente con el concepto de "Dolce Vita", pero los cruces de agenda de ambas artistas obligaron a cambiar de locación.

El video, finalmente fue grabado en una hacienda en México, donde Belinda participó activamente en decisiones creativas, desde las tomas hasta el vestuario.

Además del peso musical"Dolce Vita" tiene un significado más profundo, pues pone fin a años de comparaciones y presuntas rivalidades entre dos de las figuras más reconocibles del pop mexicano, que crecieron frente a las cámaras.

Para Danna, colaborar con Belinda es una forma de unir generaciones de fans y demostrar que ambas pueden compartir el mismo espacio artístico.

En diversas entrevistas ambas han hablado de la conexión que encontraron durante el proceso creativo, lejos de las narrativas de competencia que las acompañaron por años.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el videoclip será estrenado a las 9:00 de la noche.