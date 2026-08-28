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La Espera Terminó: Así Suena 'Dolce Vita', la Colaboración de Belinda y Danna

Ya puedes escuchar la esperada colaboración entre Belinda y Danna que pone fin a años de rumores sobre una presunta rivalidad

danna-belinda-dolce-vita-colaboracion-estreno-hoyFoto: Cuartoscuro

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Descubre 'Dolce Vita', el nuevo sencillo de Belinda y Danna. Una producción que une generaciones y redefine el pop mexicano. No te pierdas el video a las 9:00 pm.

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