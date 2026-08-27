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Justin Baldoni Deberá Pagar 400 Mil Dólares a Blake Lively; Ella Pedía 8 Millones

El pago por gastos legales de Baldoni a Lively pondrá el punto final del pleito legal que sostienen desde 2024.

justin-baldoni-pagara-400-mil-dolares-blake-lively-gastos-legalesFotos: Getty Images

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Blake Lively recibe 400 mil dólares de Justin Baldoni tras una batalla legal intensa. ¿Por qué la cifra es mucho menor a lo que pedía? Descubre más sobre este caso.

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