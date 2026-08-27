Justin Baldoni Deberá Pagar 400 Mil Dólares a Blake Lively; Ella Pedía 8 Millones

En lo que parece ser el último capítulo en la disputa de Justin Baldoni y Blake Lively, el actor y director deberá pagarle a ella más de 400 mil dólares en concepto de honorarios y gastos legales, luego de que un juez federal resolviera el pasado miércoles la disputa por el reembolso derivado de la batalla judicial entre ambos actores, protagonistas de It Ends With Us (Romper el círculo).

Según el fallo, emitido por el juez federal Lewis J. Liman, Lively recibirá 407 mil 451 dólares por honorarios y gastos legales. Del total, 363 mil 245 dólares corresponden a honorarios de abogados y otros 44 mil 206 dólares a costos legales.

La cifra representa apenas una fracción de lo que la actriz había solicitado. Lively rexigía cerca de ocho millones de dólares, monto que el juez consideró excesivo.

En su resolución, Liman reconoció que Lively tiene derecho a un reembolso "razonable", pero señaló varios ejemplos en los que la actriz no justificó adecuadamente los gastos que reclamaba.

Además, el tribunal limitó la recuperación a los gastos relacionados específicamente con la defensa frente a las acusaciones de difamación planteadas por Baldoni y su compañía, Wayfarer Studios, y excluyó otros costos, entre ellos algunos vinculados con relaciones públicas y la defensa frente a sanciones.

A pesar de que el monto que solicitó Lively quedó muy por debajo de lo que esperaba, tanto el equipo de Baldoni como el de Lively se atribuyeron una victoria.

La defensa de Baldoni consideró que la decisión es un triunfo, pues la cantidad equivale a apenas un 5% de lo que Lively reclamaba, mientras que la defensa de la actriz también se adjudicó un éxito al calificarlo como una consecuencia real frente a las demandas de represalia.

El conflicto legal entre los actores empezó cuando Lively presentó una denuncia contra Baldoni en 2024, en la que lo acusó de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película dirigida por él, así como de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra.

Como respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión, la cual fue desestimada en junio, al igual que otra demanda por difamación de 250 millones de dólares que había interpuesto contra The New York Times, medio que publicó las acusaciones de la actriz.

El litigio de fondo entre ambas partes ya había quedado cerrado, ambas partes llegaron a un acuerdo en mayo de 2026, con lo que evitaron llevar a juicio las reclamaciones que aún estaban pendientes.

Como parte de esa resolución, Lively y Baldoni renunciaron a su derecho de apelación en el caso, y también se comprometieron a no apelar la decisión que el juez tomara sobre el reembolso de gastos legales, por lo que la cifra de 400 mil dólares pone fin al pleito legal.