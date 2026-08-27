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Katerine Rivera: Desafíos de Ser Jugadora de Hockey Sobre Pasto en México

La atleta sonorense ganó la medalla de plata en Santo Domingo 2026 gracias a la disciplina y esfuerzo del equipo mexicano.

Katerine Rivera: los desafíos de ser deportista de alto rendimiento en MéxicoKaterine Rivera: los desafíos de ser deportista de alto rendimiento en México. Foto: N+

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Katerine Rivera, ganó medalla de plata en Santo Domingo 2026, que interpreta también como un triunfo de resiliencia y unión.

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