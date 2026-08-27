Fiscalía de Jalisco Investiga con Zacatecas si ‘La China’ Reclutaba en el Estado

Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco, informó que mantiene comunicación con su homólogo de Zacatecas sobre Liliana Elizabeth 'N', alias 'La China', para determinar si tuvo participación en actividades de reclutamiento en el estado.

Cabe mencionar que ‘La China’ fue imputada por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, luego de una investigación de la FGR de Zacatecas que la vincula con una supuesta red de captación de víctimas, fue detenida la madrugada del 22 de agosto.

De acuerdo con la FGR de Zacatecas, la mujer fue localizada y capturada en la comunidad de El Durazno, donde se ejecutó una orden de cateo en una vivienda supuestamente relacionada a la detenida.

En el operativo, las autoridades aseguraron cartuchos de uso exclusivo del Ejército, documentación, solicitudes de empleo y copias de credenciales de personas originarias de Jalisco, además de anotaciones que podrían estar relacionadas a un grupo delictivo.

“De cualquier manera estamos en constante comunicación, pues para ver, detectar y ubicar si esta persona participó en algunas acciones en Jalisco relativas al reclutamiento”, informó González de los Santos.