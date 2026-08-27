Seguridad

Fiscalía de Jalisco Investiga con Zacatecas si ‘La China’ Reclutaba en el Estado

Las autoridades mantienen coordinación con Zacatecas para esclarecer el caso de la detención de Liliana Elizabeth ‘N’ y aclarar si ella operaba en la región

La ChinaJalisco se coordina con Zacatecas para confirmar si 'La China' operaba en el estado. Foto: Fiscalía de Zacatecas

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Autoridades de Jalisco y Zacatecas investigan a 'La China', acusada de trata y reclutamiento

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Jalisco y Zacatecas Investigan a 'La China', Presunta Reclutadora del Crimen Organizado