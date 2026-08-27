Accidentes

Bache Provoca Fuga de Gas en Microbús de Puebla; Pasajeros Bajaron Corriendo

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras el incidente ocurrido con la unidad 52 de la Ruta 10 B en la Av. Teziutlán Sur de la colonia La Paz.

Fuga de gas en Ruta 10 moviliza a cuerpos de emergencias en la Col. La Paz de Puebla.Fuga de gas en transporte público moviliza a cuerpos de emergencias. Foto: PC Puebla

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Fuga de gas en transporte público de Puebla causa caos en la colonia La Paz, pasajeros se empujan para escapar.

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