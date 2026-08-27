Bache Provoca Fuga de Gas en Microbús de Puebla; Pasajeros Bajaron Corriendo

Momentos de tensión vivieron pasajeros de la unidad 52 de la Ruta 10 B después de que se registrara una fuga en el tanque de combustible cuando circulaba por la Avenida Teziutlán Sur y la 3 Poniente en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla.

Una densa capa de gas LP comenzó a cubrir el vehículo lo que provocó pánico entre las personas que iban a bordo, por lo que todos trataron de salir lo más pronto posible.

Mientras que intentaban bajar del transporte público, los pasajeros comenzaron a empujarse e incluso hubo golpes debido a la desesperación por ponerse a salvo.

A través de una llamada al número de emergencias 9-1-1 Protección Civil del Estado y Bomberos fueron notificados por la fuga de gas por lo que arribaron al sitio.

Al llegar atendieron a una mujer de 67 años quien resultó lesionada, mientras que realizaban labores para enfriar el depósito y acciones de mitigación de riesgos.

En tanto, policías municipales de Puebla cerraron el paso en la Avenida Teziutlán Sur mientras se llevaban a cabo labores de rescate.

Protección Civil Estatal dio a conocer que el incidente de la fuga de gas se derivo luego de que la unidad de transporte público cayera en un bache, por lo que el reporte fue canalizado con las instancias correspondientes.

Ante este tipo de emergencias se recomienda guardar la calma y seguir las siguientes indicaciones: Detener el vehículo en un sitio libre de tráfico y apagar el contacto del motor completo, únicamente si es seguro, cierra la válvula.

Ventila el área abriendo las puertas, ventanas y lugares en donde se pueda acumular el gas; No enciendas cerillos encendedores, ni utilices interruptores eléctricos o teléfonos celulares cerca del vehículo para prevenir explosiones.

Abandona el vehículo y advierte a transeúntes o conductores que se encuentren cerca; y llama al número de emergencias lo más pronto posible.

Estas acciones pueden ayudar a prevenir un siniestro, no obstante, se exhorta siempre buscar salvaguardar su integridad y la de los demás ocupantes por lo que es indispensable retirarse rápidamente de la zona.

Con información de N+

MCS