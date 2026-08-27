Seguridad

Operativo de la Policía de Jalisco en El Salto Termina con 5 Detenidos

Un despliegue de elementos estatales derivó con el arresto de un grupo de presuntos delincuentes; fueron aseguradas armas y drogas

Operativo policialDetuvieron a 5 personas tras un operativo con policías de Jalisco en El Salto. Foto: N+

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Detenidos en El Salto: 5 sospechosos arrestados con armas y drogas tras un operativo policial

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