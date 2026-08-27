Operativo de la Policía de Jalisco en El Salto Termina con 5 Detenidos

Un despliegue de oficiales de la Policía de Jalisco en los fraccionamientos Parques del Triunfo, La Azucena, El Mirador y en los alrededores, en el municipio de El Salto, dejó como resultado la detención de integrantes de un grupo que operaba con violencia, presuntamente relacionados en homicidios, robos y extorsiones.

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que debido al tipo de armas que fueron aseguradas, estas personas detenidas podrían estar relacionadas con cobros de piso, así como con homicidios.

Las detenciones se produjeron cuando los oficiales patrullaban en la colonia Parques del Triunfo, momento en que el grupo delictivo intentó escapar, sin embargo, tras realizar la revisión precautoria, les detectaron armas, cartuchos y sustancias ilegales, por lo que cinco personas fueron detenidas.

Los uniformados también detectaron que las placas del automóvil en el que iban a bordo estaban sobrepuestas, y uno de los implicados contaba con antecedentes delictivos.

Se dio a conocer que los detenidos en El Salto son César ‘N’, Javier ‘N’, Adrián ‘N’, Patricia ‘N’ y Alexia ‘N’.

Cabe señalar que el 24 de agosto, en Tlaquepaque, en diferentes colonias de las faldas del Cerro del Cuatro, se desplegaron oficiales en operativos, que tras denuncias anónimas, se logró la detección de varias personas, junto con el aseguramiento de drogas y armas.