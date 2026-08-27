Realizan Operativo Contra Presunto Narcomenudeo en Colonia La Condesa de Monterrey

Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, acompañados por personal del Ejército Mexicano, desplegaron un operativo en la colonia La Condesa, al sur de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo.

El despliegue se concentra en las inmediaciones de la calle Reina, cerca de las avenidas Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas, donde agentes ministeriales realizan diligencias en al menos dos propiedades.

De acuerdo con el reporte, las autoridades investigan un total de 12 cruces ubicados en distintos puntos del sector, entre ellos las calles Lord y Delfín, donde se observa la presencia de unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las diligencias estarían relacionadas con la posible venta y distribución de sustancias prohibidas. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si existen personas detenidas como resultado de las investigaciones.

El operativo generó presencia de elementos de seguridad en la zona, aunque no se reportaron detonaciones de arma de fuego durante las acciones.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, tampoco se implementó un cierre vial que afectara de manera general a los habitantes de la colonia. La movilización se concentró principalmente en un tramo de la calle Reina y sus cruces señalados.

La zona se encuentra a pocos metros de la avenida Eugenio Garza Sada y cerca del parque Canoas, donde también se desarrollaba un evento político.

Imágenes aéreas captadas por el dron de NMAS mostraron al menos tres unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones participando en el despliegue.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la posible relación de los inmuebles con actividades ilícitas y establecer si existen personas involucradas.