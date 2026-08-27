Seguridad

Realizan Operativo Contra Presunto Narcomenudeo en Colonia La Condesa de Monterrey

Agentes ministeriales y elementos castrenses acudieron a un sector ubicado al sur de la capital regiomontana para revisar dos inmuebles relacionados con posibles actividades ilícitas.

Catean casa en MonterreyCatean casa en Monterrey. Foto: N+

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Dos propiedades fueron inspeccionadas por autoridades estatales y federales como parte de una indagatoria sobre la posible comercialización de sustancias prohibidas.

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