Seguridad

Policía Sobrevive a 7 Balazos en Iztapalapa: Esta es Su Historia

Oscar Soto, policía de la SSC, trabajaba encubierto cuando recibió varios disparos durante un operativo contra el narcomenudeo en Iztapalapa; tres de los impactos fueron en la cabeza.

Oscar Soto avanza en su recuperación tras recibir siete disparos.Oscar Soto avanza en su recuperación tras recibir siete disparos. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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El oficial permaneció alrededor de mes y medio en coma y ahora enfrenta una rehabilitación por la hemiplejia que afecta el lado derecho de su cuerpo

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