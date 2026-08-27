Dos Tormentas Solares Golpearán la Tierra Hasta el Fin de Semana

El Centro de Predicción para el Clima Espacial advirtió sobre dos tormentas geomagnéticas que habrán de golpear la Tierra entre los días 27 y 29 de agosto. Las dos tormentas son consecuencia de las eyecciones de masa coronaria que lanzó el Sol en el día de ayer.

La agencia adscrita a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) indicó a través de su cuenta de X que estas tormentas solares habrán de encadenarse. La intensidad del fenómeno irá en ascenso a medida que se acerque el sábado:

“Se espera que la actividad geomagnética en respuesta a las eyecciones de masa coronaria (CME) que partieron del Sol el 25 de agosto se extienda ahora hasta el 29 de agosto”.

La superficie del Sol es una sitio inestable donde todo el tiempo convergen perturbaciones magnéticas. Vagamente similares al magma que mueve las placas tectónicas en la Tierra, estos flujos electromagnéticos inflan burbujas de plasma cientos de veces más grandes que nuestro planeta.

Estas burbujas de gas caliente y cargado eléctricamente revientan en llamaradas solares. En estos eventos, que suelen ir acompañados de eyecciones de masa coronaria, el Sol arroja millones de toneladas de material al espacio. Propiamente, este es el fenómeno llamado tormenta solar.

Estas emisiones de átomos rotos y partículas cargadas viajan bajo la forma del viento solar a cientos de kilómetros por segundo. El material arrojado por las tormentas solares golpea el campo magnético de la Tierra y provoca, a su vez, tormentas geomagnéticas.

Las tormentas geomagnéticas no representan ningún riesgo para la vida en la Tierra. No obstante, sí repercuten en las telecomunicaciones y en el sistema eléctrico.

Las tormentas solares son capaces de dañar satélites y bloquear las transmisiones en algunas bandas de radio. Además, cuando estas partículas chocan con los gases de la atmósfera se producen las auroras.

Otra efecto de una tormenta solar es que algunos animales migratorio que usan el campo magnético para orientarse pueden perderse en sus trayectos. Las dos tormentas geomagnéticas que golpearán la Tierra serán de una intensidad que irá de menor a moderada.

La tormenta solar del jueves 27 de agosto será de categoría G1, la más baja que emplea la NOAA. En cambio, la tormenta de los dos días siguientes alcanzará una categoría G2.

Según señaló la agencia de clima espacial, la aurora boreal podrá verse un poco más al sur de la común. El fenómeno será apreciable en el estado de Nueva York y en el de Idaho.