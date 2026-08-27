Astronomía

Dos Tormentas Solares Golpearán la Tierra Hasta el Fin de Semana

La explosiones de plasma emitidas por el Sol provocarán dos tormentas geomagnéticas que se prolongarán hasta el sábado

Eyección de masa coronaria en el SolAdvierten por dos tormentas solares. Foto: Reuters | NASA

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