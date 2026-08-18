Advierten por Impacto de Tormenta Solar Esta Tarde; Estos Serán sus Efectos

Este 18 de agosto, una tormenta solar golpeará la Tierra. Te explicamos qué efectos tendrá este fenómeno en el planeta, producido por la fuerte actividad en la superficie del Sol.

El viento solar en este momento rebasa los 600 kilómetros por segundo. La tormenta geomagnética podría afectar a especies migratorias que se orientan con el campo magnético de la Tierra.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha advertido sobre el inicio de una tormenta geomagnética que golpeará la Tierra el 18 de agosto. En el boletín publicado en su página web, la agencia indica que la tormenta solar comenzó hacia las 3 de la tarde de este día.

La alerta se extiende hasta el mediodía del miércoles 19 de agosto, según el informe del Centro para Predicción del Clima Espacial. En el reporte se advierte que el mayor riesgo de esta tormenta se deberá a su persistencia. Aunque es de una intensidad menor, habrá de extenderse por casi un día completo.

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones en el campo magnético de la Tierra producidas por las partículas que envía el Sol. El Sol tiene una superficie activa, donde todo el tiempo se forman campos magnéticos y grandes burbujas de plasma que explotan en llamaradas solares.

En rigor, son estos eventos a los que se les denomina tormentas solares; sus efectos son las tormentas geomagnéticas. No obstante, el nombre informal ha terminado extendiéndose a ambos fenómenos, que están vinculados aunque no son idénticos.

El Sol visto por el observatorio SDO de la NASA el 18 de agosto del 2026. Foto: NASA | SDO

Cuando una llamarada explota en la superficie del Sol, sus partículas viajan a cientos de kilómetros por segundo. Además de chocar con el campo magnético, perturban la atmósfera. Este es entonces cuando aparecen las auroras boreales, fruto del choque de partículas solares con los átomos de hidrógeno y oxígeno a gran altura.

La tormenta solar del 18 de agosto tiene una intensidad de G1, según la escala de la NOAA. Entre sus efectos podrían verse afectados el funcionamiento de los satélites, así como las comunicaciones que dependen de estos. Aunque no representa ningún riesgo para la vida, sí se podría ver afectado el comportamiento de especies migratorias que emplean el campo magnético para orientarse.

Aunque aún se estudia el grado de daño de las tormentas geomagnéticas, especialmente en los cetáceos, se sabe que interfiere con las rutas de muchas especies, tanto en la superficie como en el mar. Mientras estas tormentas se alargan en el tiempo, sus efectos pueden ser mayores.

La tormenta solar del 18 de agosto también provocará auroras boreales, aunque su efecto se limitará a las altitudes altas. La NOAA anticipa que pueda verse este fenómeno en Canadá y Alaska.