Astronomía

Advierten por Impacto de Tormenta Solar Esta Tarde; Estos Serán sus Efectos

La Tierra recibirá el impacto de una nueva tormenta solar por la tarde del 18 de agosto; te explicamos qué efectos advierte la alerta geomagnética

Aurora boreal producto de una tormenta geomagnéticaAdvierten por tormenta solar. Foto: Reuters

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