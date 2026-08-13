Esta Es la Fecha del Siguiente Eclipse Que se Verá en México este 2026, ¿Será Lunar o Solar?

Los eclipses son eventos astronómicos que siguen maravillando a la población alrededor del mundo, sin importar en qué hemisferio del planeta estés parado. Y como no son muy frecuentes, en N+ te decimos cuándo será el próximo fenómeno de este tipo visible desde México este 2026.

Tras la euforia que se vivió en Europa por el Eclipse Solar de este 12 de agosto, cuya fase de totalidad se disfrutó sobre todo en España, muchas personas se preguntan cuándo será el próximo eclipse y la NASA tiene una respuesta.

Uno de estos está contemplado en el calendario de eventos astronómicos de agosto 2026, que tiene entre sus "invitadas" a las Estrellas Perseidas.

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¿Cuándo será el próximo eclipse que se verá en México este 2026?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ya ha confirmado la fecha del próximo eclipse de 2026, y para suerte de los mexicanos éste sí se verá en el territorio nacional.

Se trata de un eclipse lunar parcial que tendrá lugar la noche del 27 de agosto de 2026, y en algunas zonas se extenderá hasta el 28.

Durante este evento la Luna atravesará la sombra de la Tierra, lo que dará lugar a este eclipse parcial, que será visible en gran parte de América del Norte y el Sur, así como algunas regiones de Europa y África.

Mientras que el próximo eclipse solar que se verá en México ocurrirá hasta el 14 de enero de 2029.

¿A qué hora será el Eclipse Parcial de Luna de agosto 2026?

En el punto máximo del eclipse, alrededor del 93 por ciento del diámetro de la Luna se encontrará dentro de la sombra central oscura de la Tierra, denominada Umbra. De modo que el satélite natural de la Tierra no quedará completamente cubierto.

Sin embargo, adquirirá una tonalidad cobriza o rojiza, como oxidada, a lo largo del borde cubierto por la sombra de la Tierra.

Se estima que el punto máximo del eclipse lunar parcial ocurra a las 22:13 horas (Tiempo del Centro de México) del 27 de agosto 2026, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Eléctrica (INAOE) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

¿Qué ocurre durante un eclipse parcial de Luna?

La NASA describe a este tipo de eclipse como una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna, que ocurre cuando el Satélite Natural del planeta pasa a través de la umbra de la Tierra.

Como dato curioso, éstos sólo ocurren en la fase Llena de la Luna, y cada uno de estos sólo es visible desde la mitad de la Tierra.

SARR