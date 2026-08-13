Astronomía

Esta Es la Fecha del Siguiente Eclipse Que se Verá en México este 2026, ¿Será Lunar o Solar?

La NASA explica que la temporada de Eclipses es uno de los dos únicos periodos del año en los que el Sol, la Luna y la Tierra están alineados y dura alrededor de 35 días

Eclipse Solar del 12 de agosto 2026.Un eclipse solar fue visible hoy 12 de agosto 2026 en Europa, pero ¿cuándo será el próximo fenómeno de este tipo que se verá en México en 2026?, te decimos. Foto: Reuters.

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