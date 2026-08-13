Detienen a Cuatro Personas que Transportaban un Cuerpo en Vehículo Robado en Tijuana

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles en la colonia El Mirador, en Tijuana, luego de que policías municipales los sorprendieran mientras presuntamente manipulaban y transportaban el cuerpo sin vida de una persona a bordo de un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los agentes detectaron un automóvil tipo sedán que circulaba infringiendo diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Al aproximarse para realizar una inspección, los oficiales observaron a los ocupantes manipulando un cuerpo sin vida dentro de la unidad, por lo que procedieron a detenerlos.

Vehículo contaba con reporte de robo

Los detenidos fueron identificados como Itxel Estrella ‘N’ Francisco ‘N’, Juan Francisco ‘N‘ y Pablo ’N’.

Durante la intervención, los agentes confirmaron que el vehículo en el que se encontraba el cuerpo contaba con reporte de robo desde principios de agosto.

Tras el aseguramiento, los cuatro involucrados, el automóvil y el cuerpo sin vida fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Será la autoridad investigadora la encargada de establecer la identidad de la víctima, determinar la causa de muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como definir la posible responsabilidad de las personas detenidas.

APG