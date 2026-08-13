Homicidios

Detienen a Cuatro Personas que Transportaban un Cuerpo en Vehículo Robado en Tijuana

Los agentes realizaban una intervención de tránsito cuando detectaron a los ocupantes manipulando un cuerpo sin vida dentro del automóvil

Detienen a Cuatro Personas que Transportaban un Cuerpo en Vehículo Robado en TijuanaDetienen a Cuatro Personas que Transportaban un Cuerpo en Vehículo Robado en Tijuana | Foto: SSPCM

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