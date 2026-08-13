Llegan al Aeropuerto de Tijuana los Niños Futbolistas Varados en Colombia Tras Sismo

Los 12 niños futbolistas de Tijuana que quedaron varados en Colombia tras la suspensión de sus vuelos de regreso ya se encuentran en la ciudad, luego de conseguir nuevos pasajes con apoyo de la comunidad y autoridades mexicanas.

Los menores, todos de 11 años e integrantes del equipo infantil Leyendas Obeliz, viajaron a la ciudad de Armenia, Colombia, para participar en la International Kids Futsal Cup, un torneo internacional de futbol de salón.

El equipo consiguió el campeonato del certamen; sin embargo, su regreso a México se complicó después del sismo registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

Sismo de magnitud 7.4 afectó operaciones y vuelos de regreso

El lunes 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, situación que generó afectaciones en distintas zonas del país y modificaciones en las operaciones aéreas.

Debido a esta situación, los integrantes de Leyendas Obeliz perdieron sus vuelos de regreso a México y permanecieron en Colombia junto con familiares y cuerpo técnico.

Ante la situación, el equipo difundió videos en redes sociales para solicitar apoyo de la comunidad y de autoridades mexicanas.

Después de las gestiones realizadas, jugadores, familiares y cuerpo técnico lograron adquirir nuevos boletos y continuar con el viaje de regreso a Tijuana.

Familiares recibieron a los menores en el aeropuerto de Tijuana

La tarde de este miércoles 12 de agosto, familiares de los jugadores acudieron a la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de Tijuana para recibirlos.

El vuelo procedente de Cancún arribó alrededor de las 6:26 de la tarde y, aproximadamente 30 minutos después, los menores comenzaron a salir de la terminal para reunirse con sus familiares.

Con su llegada a Tijuana concluyó el viaje de regreso del equipo, que días antes había obtenido el campeonato de la International Kids Futsal Cup en Armenia, Colombia.

Información Miguel Martínez

APG