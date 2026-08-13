Sociedad

Llegan al Aeropuerto de Tijuana los Niños Futbolistas Varados en Colombia Tras Sismo

Los jugadores perdieron sus vuelos tras el sismo en Colombia y lograron regresar a Tijuana después de conseguir nuevos pasajes

Regresan a Tijuana los Niños Futbolistas Varados en Colombia Tras SismoRegresan a Tijuana los Niños Futbolistas Varados en Colombia Tras Sismo | Foto: N+

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