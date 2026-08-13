Baja California Suma 30 Muertes por Calor Extremo; Mexicali Concentra 28 Casos

Las altas temperaturas continúan generando afectaciones graves en Baja California y ya suman 30 las personas que han fallecido durante la actual temporada de calor, de acuerdo con la Secretaría de Salud del estado.

Del total de defunciones, 27 fueron ocasionadas por golpe de calor y tres por deshidratación extrema. La mayor concentración se encuentra en Mexicali, que acumula 28 fallecimientos, mientras que Ensenada registra uno y San Felipe uno más.

El incremento ocurre mientras permanece activa la alerta sanitaria por calor extremo, debido a las temperaturas que continúan registrándose principalmente en Mexicali y su valle.

El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, informó que durante las últimas dos semanas se triplicó el número de fallecimientos asociados a las altas temperaturas.

El aumento no solamente se refleja en las defunciones. Las autoridades también han registrado un incremento en las personas que requieren atención médica por afectaciones relacionadas con el calor.

Hasta el momento, 165 personas han sido atendidas en centros de salud y directamente en las comunidades por padecimientos asociados a las altas temperaturas.

Buscan reactivar el Plan DN-III ante emergencia por calor

Ante el incremento de fallecimientos y personas afectadas, el Gobierno de Baja California solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reactivar el Plan DN-III para reforzar las acciones de prevención y atención.

Medina Amarillas recordó que este operativo fue implementado durante la emergencia por calor de 2024 y, de acuerdo con la Secretaría de Salud, contribuyó a fortalecer la respuesta ante las altas temperaturas.

La dependencia estatal ya envió un oficio a la Defensa y se encuentra a la espera de una respuesta. En caso de aprobarse, el plan permitiría reforzar las acciones que actualmente realizan las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Mexicali concentra 28 de las 30 muertes registradas en BC

Mexicali continúa siendo el municipio más afectado por las condiciones extremas de calor.

De las 30 defunciones registradas en Baja California, 28 corresponden a la capital del estado, una a Ensenada y una más al municipio de San Felipe.

La concentración de casos en Mexicali se relaciona con las temperaturas extremas que caracterizan a la región durante el verano, donde el termómetro puede superar los 47 grados centígrados.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre personas en situación de calle, adultos mayores, menores de edad, trabajadores que realizan actividades al aire libre y personas con padecimientos que puedan incrementar su vulnerabilidad ante el calor.

Autoridades mantienen puntos de hidratación y resguardo

Mientras continúe la alerta sanitaria, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

También recomendó mantenerse hidratado aunque no se tenga sed, utilizar ropa ligera y clara, buscar lugares frescos y realizar pausas frecuentes cuando sea necesario permanecer al aire libre.

En Mexicali continúan disponibles puntos de hidratación y espacios de resguardo para atender principalmente a personas que se encuentren en condiciones vulnerables.

Las autoridades pidieron acudir a recibir atención médica ante síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, debilidad, confusión, desmayo, náuseas, vómito o alteraciones en el estado de conciencia, ya que pueden ser señales de una afectación grave por calor.

El pronóstico mantiene la posibilidad de temperaturas superiores a los 47 grados centígrados en Mexicali, por lo que las autoridades insistieron en no subestimar las condiciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Información Kitzia Flores

APG