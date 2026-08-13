Cambio climático

Baja California Suma 30 Muertes por Calor Extremo; Mexicali Concentra 28 Casos

La Secretaría de Salud reportó 30 fallecimientos y 165 personas atendidas por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas

Suman 30 Muertes por Calor en Baja California; Mexicali Concentra 28 CasosSuman 30 Muertes por Calor en Baja California; Mexicali Concentra 28 Casos | Foto: N+

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