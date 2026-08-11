Colectivo Localiza Dos Cuerpos Enterrados en Basurero Clandestino de Ensenada

Dos cuerpos sin vida, correspondientes a un hombre y una mujer, fueron localizados enterrados la mañana de este martes en un basurero clandestino de la colonia El Roble, en Ensenada.

El hallazgo ocurrió al final de la calle Isla Ángel de la Guarda, luego de que se recibiera un reporte anónimo que alertó sobre posibles restos humanos en la zona.

De manera preliminar, se estima que ambos cuerpos tendrían alrededor de seis meses de haber fallecido. Los restos fueron localizados separados entre sí por piedras de gran tamaño.

Suman tres cuerpos en la misma área

El punto donde fueron encontrados los dos cuerpos se ubica aproximadamente a 20 metros del sitio donde el pasado 7 de agosto fue localizado el cuerpo sin vida de otro hombre.

Los recientes hallazgos han generado que integrantes de colectivos de búsqueda mantengan su atención en esta zona de la colonia El Roble, particularmente ante la recepción de nuevos reportes anónimos.

El colectivo Rastreadores del Silencio informó que continuará realizando labores de búsqueda en el área para atender las denuncias recibidas y tratar de localizar posibles indicios de personas desaparecidas.

Hasta el momento, los cuerpos permanecen sin identificar y serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las diligencias para establecer su identidad y determinar las causas y circunstancias de sus fallecimientos.

La Fiscalía General del Estado deberá continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna relación entre estos hallazgos y el cuerpo localizado días atrás en la misma zona.

Información Diego Robles

APG