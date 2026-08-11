Homicidios

Colectivo Localiza Dos Cuerpos Enterrados en Basurero Clandestino de Ensenada

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados enterrados en un basurero clandestino de la colonia El Roble, en Ensenada.

Colectivo Localiza Dos Cuerpos Enterrados en Basurero Clandestino de EnsenadaColectivo Localiza Dos Cuerpos Enterrados en Basurero Clandestino de Ensenada | Foto: N+

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