Homicidios

Muere Joven tras Ser Atacado a Balazos por Dos Sujetos en Tehuacán, Puebla

La víctima de 20 años de edad fue trasladada al Hospital General del municipio tras el ataque armado sufrido en la colonia México Sur.

Muerto Joven Ataque Armado Dos Asesinos Colonia México Sur Tehuacán PueblaAsesinan a Balazos a Joven en la Colonia México Sur de Tehuacán, Puebla. Foto: Genaro Zepeda

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Muere joven en Tehuacán tras ataque armado. Dos sujetos en moto dispararon en la colonia México Sur. La FGE de Puebla ya investiga el caso. Conoce más.

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