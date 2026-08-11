Muere Joven tras Ser Atacado a Balazos por Dos Sujetos en Tehuacán, Puebla

Este martes 11 de agosto de 2026 un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida mientras se encontraba internado en el Hospital General de Tehuacán, tras ser atacado a balazos en la colonia México Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió un ataque armado por parte de dos sujetos sobre la calle 23 Poniente, resultando con heridas de gravedad en el rostro, por lo que fue trasladado al nosocomio.

Muere joven tras ser víctima de ataque armado en Tehuacán, Puebla

La agresión ocurrió sobre la calle 23 Poniente, donde, de acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima y dispararon en su contra cuando se encontraba junto a un vehículo Audi de color blanco.

El joven resultó herido de gravedad en el rostro y fue trasladado por medios particulares al Hospital General de Tehuacán; sin embargo, perdió la vida al momento de recibir atención médica.

Elementos policiales acordonaron el lugar del ataque armado contra la víctima, donde fueron localizados y asegurados indicios balísticos que serán utilizados como evidencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables, quienes escaparon tras la agresión.

Detienen a Zenaido ‘N’ por homicidio en San Buenaventura Nealtican, Puebla

La FGE Puebla dio a conocer que se logró la detención de Zenaido 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado ocurrido al interior de una panadería ubicada en el municipio de San Buenaventura Nealtican.

De acuerdo a las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 29 de mayo, cuando el imputado y la víctima presuntamente sostuvieron una discusión al interior del establecimiento mencionado.

En ese momento, Zenaido 'N' presuntamente agredió a la víctima con una pala, provocándole diversas lesiones que derivaron en su fallecimiento. Agentes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevaron a cabo la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ