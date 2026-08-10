Accidentes

Localizan Flotando los Cuerpos de un Hombre y una Mujer en el Canal de Valsequillo en Puebla

Dos personas de entre 30 y 35 años de edad, fueron halladas al interior de las aguas negras del Canal de Valsquillo a la altura de Tecamachalco, Puebla.

Rescate de persona desaparecida en el Canal de Valsequillo.Rescate de persona en el Canal de Valsequillo. Foto: PC Puebla

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Dos cuerpos sin vida fueron rescatados en el Canal de Valsequillo en Puebla. La Fiscalía investiga el caso mientras las víctimas permanecen sin identificar.

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