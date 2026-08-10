Localizan Flotando los Cuerpos de un Hombre y una Mujer en el Canal de Valsequillo en Puebla

El cuerpo de dos personas fueron localizados flotando al interior del Canal de Valsequillo en Puebla, cuerpos de emergencia lograron su rescate a la altura de la localidad de Xochimilco.

De acuerdo a las autoridades, el cadáver de un hombre y de una mujer de entre 30 y 40 años de edad, fue hallado en las aguas negras del canal, por lo que se solicitó el apoyo de especialistas para poder sacarlos.

A través de una llamada al Centro de Respuesta Inmediata (CERI) de Tecamachalco, se dio aviso del hallazgo ocurrido a la altura del barrio de San Antonio.

Elementos de Protección Civil se movilizaron al sitio y dieron inicio al operativo de búsqueda para dar con los cuerpos quienes seguían flotando con la corriente.

Rescatan dos cuerpos sin vida al interior del Canal de Valsequillo en Puebla

Finalmente, fueron ubicados a la altura de la localidad de Xochimilco en donde dieron inicio con las labores de rescate. Los dos cuerpos fueron extraídos del afluente y posteriormente la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, mientras la Policía Municipal acordonó el área.

Se sabe que hombre tendría aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, mientras que la fémina tenía un aproximado de entre 30 y 35 años de edad.

Las dos personas sin vida, quienes hasta el momento permanecen en calidad de desconocidas, fueron trasladados a un anfiteatro para realizarles la necropsia de ley.

Un joven motociclista murió tras caer al Canal de Valsequillo en Puebla

En el mes de julio fue localizado el cuerpo de Emilio Dosseti Michimani, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado sin vida al interior del Canal de Valsequillo.

El joven de 21 años de edad había asistido a una fiesta en la Magdalena Cuaxiaxtla en Tecali de Herrera, pero lamentablemente en su regreso cayó al afluente.

El motociclista fue localizado un par de días después al interior del Canal de Valsequillo a la altura del puente de San Juan Tecamachalco en la zona del sifón de aguas negras.

Con información de N+

MCS