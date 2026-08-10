Réplicas del Terremoto de 7.4 en Colombia: Suman Más de 20 y Estas Son las de Mayor Magnitud
El sismo de este lunes fue catalogado como "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI"
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El sismo de este lunes fue catalogado como "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI"
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El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el sismo de 7.4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026 ha sido "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI".
A este terremoto le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.
La de mayor magnitud fue de 4.8 y la de menor de 1.4, a profundidades menores a 100 kilómetros, añadió el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado.
Las réplicas son movimientos sísmicos, de magnitud menor, posteriores a un sismo que ocurren en la misma región.
Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente.
De acuerdo con Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano, este es el sismo "que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia".
"En esta zona ya ha habido antecedentes de sismos sentidos, particularmente el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud 7.2", dijo citado en un comunicado.
AMP