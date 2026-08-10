Internacional

Réplicas del Terremoto de 7.4 en Colombia: Suman Más de 20 y Estas Son las de Mayor Magnitud

El sismo de este lunes fue catalogado como "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI"

Residentes buscan supervivientes entre los escombros tras el terremoto que azotó Cali, Colombia. Foto: APResidentes buscan supervivientes entre los escombros tras el terremoto que azotó Cali, Colombia. Foto: AP

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