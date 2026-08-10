Réplicas del Terremoto de 7.4 en Colombia: Suman Más de 20 y Estas Son las de Mayor Magnitud

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el sismo de 7.4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026 ha sido "el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI".

A este terremoto le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.