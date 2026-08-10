Del Terremoto en Colombia al Sismo en Chiapas: Los Temblores Más Fuertes Registrados en 2026

Los terremotos en 2026 han causado fuertes heridas en varias partes del mundo, en N+ te presentamos un recuento de los sismos de mayor magnitud y que han dejado miles de víctimas. Estos son los sismos más mortíferos en lo que va del año.

El doble sismo en Venezuela: 24 de junio

Hasta el momento, el terremoto más mortífero y destructivo en lo que va de 2026 ocurrió en Venezuela el 24 de junio, por el doble sismo que causó la pérdida de más de 6 mil vidas y daños masivos en infraestructuras.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM esos terremotos fueron de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela y para Raymundo Plata, investigador de dicho instituto no se trataron de sismos comunes.

"Un fenómeno poco frecuente conocido como doblete sísmico, el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes muy similares golpean casi en el mismo lugar y casi al mismo tiempo debido a una compleja interacción de ruptura en las fallas”.

México, 2 de enero

El año inició con un sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, que causó dos muertes y afectaciones en más de 5 mil hogares.

Filipinas, 7 de junio

El sismo de mayor magnitud absoluta a nivel mundial se registró en las costas de Filipinas el 7 de junio, alcanzando una potencia de 7.8, en total 82 personas murieron y en Indonesia una persona murió y se contabilizaron más de 1 mil 400 heridos.

Japón, 28 de julio

El 28 de julio a las 16:27 horas (hora local) un terremoto sacudió la prefectura de Kumamoto en el sur de Japón con una magnitud de 7.1.

México, Chiapas, 17 de julio

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Chiapas la mañana del viernes 17 de julio de 2026, tuvo un epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a 10 kilómetros de profundidad. El movimiento fue perceptible en gran parte del estado y en regiones de Guatemala.

La Secretaría de Marina activó la alerta de tsunami y recomendó no acercarse a las playas durante al menos seis horas. Pese a la magnitud, las autoridades no reportaron daños graves.

Colombia, 10 de agosto

Entre los sismos más grandes de 2026 destaca el temblor de Colombia por su magnitud 7.4, a las 7:34 hora local. El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de entre 82 y 103 kilómetros.

Terremoto en Colombia, el 10 en el mundo en 2026

De acuerdo con el radar meteorológico Accu Weather, el terremoto del lunes en Colombia fue el décimo en el mundo este año en registrar al menos una magnitud de 7.0 en la escala de Richter.

También fue el más fuerte que ha golpeado a Colombia desde que se registró un terremoto de magnitud 8.0 el 31 de julio de 1970.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha sido el más fuerte sentido en el país en la última década y uno de los cinco de mayor intensidad en su historia documentada.

Hasta el momento, la cifra parcial de más de 100 muertos y 61 edificios colapsados en todo el territorio.

Asia

Japón, el 28 de julio

Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región de Kumamoto, en la isla de Kyushu, lo que provocó derrumbes estructurales que cobraron la vida de 38 personas.

Indonesia, 1 de abril

Un sismo submarino de magnitud 7.4 azotó las Molucas Septentrionales. Pese a su enorme potencia, solo se reportó un muerto.

Afganistán, 3 de abril

Un sismo de magnitud 5.8 con epicentro profundo en Badajshán causó el colapso de viviendas de adobe, cobrando la vida de 12 personas.

Oceanía

Tonga, 24 de marzo

El archipiélago sufrió un poderoso sismo de magnitud 7.5 en la costa de Vava'u. Al registrarse a una gran profundidad, más de 220 km, el impacto en la superficie fue moderado y no se generaron alertas destructivas de tsunami.

Vanuatu, 30 de marzo

La provincia de Sanma fue el epicentro de un fuerte temblor de magnitud 7.3. No se registraron víctimas mortales debido a su localización en alta mar.

Hasta el momento en Europa, África y la Antártida no han registrado sismos por encima de la magnitud 6.0 que hayan generado daños estructurales masivos o pérdida significativa de vidas humanas.

Las zonas sísmicas tradicionales como el Mar Egeo en Grecia o el norte de África han mantenido una actividad catalogada dentro de los rangos moderados y habituales.

HVI