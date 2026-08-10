Internacional

Del Terremoto en Colombia al Sismo en Chiapas: Los Temblores Más Fuertes Registrados en 2026

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM en estos terremotos de 2026 a nivel mundial, hubo sismos poco frecuentes

Temblor en Colombia Hoy: Los Sismos Más Grandes de Este 2026Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio derrumbado después de que un terremoto sacudiera Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP

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