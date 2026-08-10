Accidentes

Vuelca Vehículo Tras Chocar con Otro en la Ciudad de Puebla; Hay Tres Lesionados

Elementos de Protección Civil municipal intervinieron para rescatar a los ocupantes de la unidad volcada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Accidente Choque Volcadura Dos Vehículos Tres Lesionados Calzada Ignacio Zaragoza PueblaVehículo Choca con Otro y Termina Volcado en la Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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Choque en la Calzada Ignacio Zaragoza deja un auto volcado y tres lesionados. Protección Civil y testigos actuaron rápidamente. Conoce más sobre este incidente en Puebla.

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