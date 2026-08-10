Vuelca Vehículo Tras Chocar con Otro en la Ciudad de Puebla; Hay Tres Lesionados

La tarde de este lunes 10 de agosto de 2026 se registró un accidente vial entre dos automóviles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calle 30 Oriente en la capital poblana dejando tres lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades siniestradas terminó volcada a escasos metros de la nueva sede del Congreso del Estado de Puebla, por lo que entre varios testigos y cuerpos de emergencia se encargaron de voltearla para poder sacar a los ocupantes.

Vuelca automóvil tras chocar con otro en la Calzada Ignacio Zaragoza de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este lunes cuando dos automóviles chocaron, terminando uno volcado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle 30 Oriente en la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acordonaron el área del incidente mientras que integrantes de Protección Civil municipal atendieron a las tres personas lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron valoradas por nuestros paramédicos.

Testigos oculares del accidente ayudaron a los cuerpos de emergencia a volver a colocar sobre sus llantas a la unidad volcada, permitiendo así poder rescatar del interior de la unidad a sus ocupantes.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un impacto entre dos vehículos particulares sobre la Calzada Ignacio Zaragoza y avenida 30 Oriente 📍



🚑 Tres personas lesionadas recibieron atención prehospitalaria y fueron valoradas por nuestros paramédicos pic.twitter.com/30Nr49bHLW — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 10, 2026

Vehículo cae a cuneta sobre el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este lunes 10 de agosto se registró un accidente en la desviación del Periférico Ecológico hacia la carretera federal Tehuacán-Puebla con dirección a la capital poblana.

El conductor de un vehículo tipo sedán, perdió el control al volante y terminó cayendo a la cuneta dejando severos daños en su unidad. Servicios de emergencia fueron notificados del hecho por lo que rápidamente se movilizaron al sitio.

Elementos de seguridad arribaron para abanderar la zona y prevenir otro incidente en este retorno, mientras que se solicitó el servicio de una grúa para la extracción del vehículo siniestrado.

Con información de N+

GMAZ