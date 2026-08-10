Accidentes

Se Desata Rapiña tras Volcadura de Tráiler con Cerveza en la Carretera El Seco–Esperanza

Se registró el accidente de un tráiler que transportaba cerveza sobre la carretera federal El Seco–Esperanza a la altura de Guadalupe El Sabinal.

Accidente de tráiler en la Carretera El Seco–Esperanza.Volcadura de tráiler en la Carretera El Seco–Esperanza. Foto: Tecamachalco Noticias

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en carretera El Seco–Esperanza deja rapiña y tráfico lento; Un tráiler cargado con cerveza volcó.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+