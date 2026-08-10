Se Desata Rapiña tras Volcadura de Tráiler con Cerveza en la Carretera El Seco–Esperanza

El operador de un tráiler que transportaba cervezas sufrió una fuerte volcadura cuando circulaba sobre la carretera federal El Seco - La Esperanza, a la altura de la comunidad de Guadalupe El Sabinal perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma en Puebla.

Por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control de la unidad y terminó saliéndose del camino hasta que el tractocamión quedó sobre uno de sus costados encima de terrenos de cultivo.

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias mientras que intentaron auxiliar al tripulante. No obstante, mientras que llegan los elementos de seguridad, pobladores realizaron actos de rapiña debido a que la mercancía quedó esparcida.

Cierre parcial por volcadura de tráiler en la carretera federal El Seco - La Esperanza

Minutos después arribó el cuerpo de emergencias de Chalchicomula de Sesma y agentes de la Guardia Nacional División Carreteras, mismos quienes realizaron el cierre parcial de la vialidad cerca del Km 039+000 con dirección a La Esperanza, para prevenir algún otro incidente.

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Paramédicos atendieron al operador del tráiler, sin embargo, a pesar de la gravedad de la volcadura, no se reportó con lesiones de gravedad.

Derivado a este accidente, se reportó tráfico lento en la carretera federal El seco - La Esperanza por lo que se exhortó a los conductores a extremar mediadas de precaución y respetar los limites de velocidad.

Motociclistas sin casco de seguridad, sufren accidente en Ajalpan, Puebla

Una mala maniobra estuvo a punto de convertirse en tragedia en el municipio de Ajalpan, Puebla. En imágenes captadas en video se observa el momento en que tres personas viajan a bordo de una motocicleta, aparentemente sin portar casco de seguridad.

Al llegar a una esquina, el conductor pierde el control intentando dar vuelta, la motocicleta no logra completar la maniobra y los tres ocupantes terminan cayendo sobre el asfalto.

El percance deja en evidencia los riesgos de viajar con más personas de las permitidas en una motocicleta y, sobre todo, de hacerlo sin el equipo de protección necesario. Una decisión imprudente puede ser suficiente para cambiar una vida en cuestión de segundos.

Con información de N+

MCS