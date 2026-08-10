Accidentes

Aumentan Accidentes de Motocicletas en Veracruz; Hoy un Joven Murió por este Motivo

En Veracruz, en las últimas fechas las cifras de accidentes de motocicletas han incrementado significativamente, así los reporta la Cruz Roja.

Joven motociclista muere la mañana de ese lunes en un fuerte accidente. La circulación se vio interrumpida en el cruce de Circunvalación y Cortés en VeracruzJoven motociclista muere la mañana de ese lunes en un fuerte accidente. La circulación se vio interrumpida en el cruce de Circunvalación y Cortés en Veracruz . Foto: N+

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Veracruz enfrenta un incremento del 11.4% en accidentes de motos. Este lunes, un joven murió aseguran que circulaba sin portar el casco de seguridad.

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