Aumentan Accidentes de Motocicletas en Veracruz; Hoy un Joven Murió por este Motivo

Según datos estadísticos durante el año 2025 se registraron 95 mil 937 accidentes de motocicletas, un promedio de 263 casos diarios, lo que representó un incremento de 11.4% respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista se Accidenta y Provoca Caos Vial en la Carretera Xalapa Veracruz Las Bajadas

En entrevista con Nmás, el coordinador de socorros de la Cruz Roja de Veracruz David Zebadúa, dio a conocer que durante el viernes, sábado, domingo y lunes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se registraron al menos 5 conductores de motocicletas que perdieron la vida a causa de un accidente en moto.

“Lamentablemente es una cifra que se mantiene y a veces tiene picos de alza, me atrevo a decir que es por los criterios mínimos de seguridad, estamos hablando de casco guantes, calzado especializado”.

Joven muere en accidente de motocicleta hoy en Veracruz

La mañana de este lunes en la avenida Circunvalación o también conocida como Miguel Ángel de Quevedo esquina con la calle Hernán Cortés, un joven de 25 años de edad murió al impactarse contra una camioneta. La circulación quedo cerrada por un par de horas en lo que se realizaron las diligencias de ley para deslindar responsabilidades.

Según datos recabados en el lugar, presuntamente el conductor se encontraba en estado inconveniente y sin casco de seguridad él y su acompañante. El coordinador de socorros de la Cruz Roja hace las siguiente recomendación a los motociclistas para evitar accidentes.

“Para algo hay reglamentos de tránsito, para algo hay equipo mínimo para andar en moto, sobre todo saber que las motocicletas son para movernos de punto A a punto B, sobre todo evitar que en estos trayectos hagamos un manejo temerario, donde nos volvamos más vulnerables a un accidente vial”.