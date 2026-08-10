Extranjero es Detenido Tras Lesionar a Policía para Despojarlo de su Arma en Veracruz

Un ciudadano de nacionalidad extrajera intentó presuntamente despojar del arma de fuego a un elemento de la Policía Municipal de Xalapa. El incidente ocurrió la tarde de este domingo, dentro de las instalaciones de la Central de Autobuses Xalapa.

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Presuntamente el extranjero, llegó de forma violenta a la central camionera por lo que fue requerida la Policía, entre el forcejeo el hombre golpeó en la cabeza al policía, con la intención de quitarle su arma. Minutos después, fue sometido por más policías y trasladado al cuartel de San José, donde se determinará su situación legal...

El policía que resultó lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades de la Policía Municipal no han emitido comunicado sobre los hechos ocurrido en la capital del estado.

Pasajero es agredido a bordo de un autobús Quetzalli en Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la tarde del domingo 9 de agosto, un pasajero fue agredido a golpes por tres sujetos cuando viajaba a bordo de un autobús ‘Quetzalli’ que cubría la ruta Quevedo-Ciudad Olmeca.

Se presume que el sujeto le habría faltado el respeto a una pasajera. El hombre fue identificado como Ismael ’N’, de 56 años. Presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando se registró el incidente.

Los hechos ocurrieron a bordo de la unidad con el número U056, la cual detuvo su marcha sobre avenida Universidad, frente a una conocida plaza comercial.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y elementos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios al lesionado. Se desconoce si alguna de las personas involucradas fueron detenidas.