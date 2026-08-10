Seguridad

Extranjero es Detenido Tras Lesionar a Policía para Despojarlo de su Arma en Veracruz

En las instalaciones de la centra de autobuses de Xalapa, se reporto un incidente entre un policía y un hombre de nacionalidad extranjera, quien intentó despojar de su arma al elemento de seguridad.

Hombre extranjero es detenido por agredir e intentar desarmar a policía en XalapaHombre extranjero es detenido por agredir e intentar desarmar a policía en Xalapa. Foto: Archivo N+

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Un hombre extranjero agrede a un policía en la central de autobuses intentando quitarle su arma. El agresor fue detenido.

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