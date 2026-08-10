Salud

Imán de Piquetes: La Ciencia Explica qué Atrae a los Mosquitos y Por Qué Hay Humanos 'Favoritos'

Aunque parecieran insectos inofensivos, en algunas zonas los mosquitos pueden ser transmisores de enfermedades como la Malaria, el Dengue y el virus Zika

Piquete de Mosquito.Alguna vez te habías preguntado por qué algunas personas son más sensibles a ser picadas por mosquitos, te decimos. Foto: Reuters.

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