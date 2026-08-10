Imán de Piquetes: La Ciencia Explica qué Atrae a los Mosquitos y Por Qué Hay Humanos 'Favoritos'

Si alguna vez te ha pasado que estás dormido, te despierta el zumbido de un mosquito y te preguntas cómo le ha hecho para encontrarte en la oscuridad. La ciencia explica qué atrae a estos insectos y por qué hay humanos que parecen "imán" de picaduras.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) menciona que entre los factores que permiten a los mosquitos localizar a una persona aún sin luz están: el CO2, el calor y ciertos olores corporales.

Mientras que la Universidad de Boston, Estados Unidos, agrega que el factor clave está detrás de su agudo sentido del olfato. Una vez que te pican, utilizan las proteínas de la sangre para reproducirse y repetir el ciclo de picadura.

Y aunque parecieran insectos inofensivos, en algunos lugares del mundo matan más personas que cualquier otro animal. Dependiendo de dónde vivan pueden transmitir Malaria, virus Zika o Dengue.

Aunque no los erradican completamente, en una nota previa te dimos a conocer plantas que ayudan a ahuyentar los mosquitos.

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¿Por qué me pican tanto los mosquitos?

Lo primero que debes saber es que cuando un mosquito te pica, perfora tu piel con una parte de su cuerpo conocida como probóscide, con la cual chupa la sangre, al tiempo que te inyecta de su saliva. Justo a ésta última acción el cuerpo reacciona generando un bulto con picazón.

Al respecto la UNAM ha desmenuzado los "métodos de ataque de los mosquitos" de una forma sencilla, explicada a través de distancias estimadas.

60 metros - con sus antenas siguen el rastro de las columnas de CO2 que exhalan los humanos.

15 metros - sus palpos les permiten detectar los olores de pies, axilas y piel en general. Les atrae el calor húmedo y olores corporales producidos por las bacterias de la piel.

De cerca - se guían por el calor y comienzan a vernos como siluetas oscuras. Y son los receptores gustativos en su patas los instrumentos que les ayudan a decidir dónde picar.

De modo que las señales que les permiten encontrar a los humanos con facilidad son:

Calor.

CO2.

Olor corporal.

Humedad en el aliento exhalado.

Sudor.

¿Por qué los mosquitos pican a unas personas y a otras no?

Un estudio titulado "El olor humano guía la termotaxis y la selección del huésped en los mosquitos bajo condiciones naturales", señala que la alta atracción de los insectos hacia ciertas personas está relacionada con perfiles de olor corporal completo de humanos con mayores abundancias relativas de los ácidos carboxílicos volátiles, ácido butírico y ácido isovalérico, así como la metilcetona acetona generada por los microbios de la piel.

Mientras que los menos "favoritos" tenían un olor corporal empobrecido en ácidos carboxílicos y enriquecido con el monoterpenoide eucaliptol.

Lo que en términos científicos indica que el olor individual guía la termotaxis, y así eligen a quién picar.

Otro hallazgo de este estudio reveló que los mosquitos están más activos entre las 10 pm y las 2 am, justo el momento en que la mayoría de los humanos duermen. Así que lo que les permite encontrarte son las plumas de aire caliente y olor emitidas al exhalar.

SARR