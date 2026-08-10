Pronóstico del tiempo

Alertan por Lluvias Muy Fuertes en 10 Zonas de México Hoy Lunes 10 de Agosto

Las precipitaciones serán propiciadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país

LluviasUn anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional. Foto: AP.

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