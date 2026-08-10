Alertan por Lluvias Muy Fuertes en 10 Zonas de México Hoy Lunes 10 de Agosto
Las precipitaciones serán propiciadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país
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Las precipitaciones serán propiciadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país
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Para este lunes 10 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 10 estados en México, debido a la persistencia del monzón mexicano.
Las precipitaciones serán propiciadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país.
Asimismo, se espera ambiente caluroso en cinco entidades del norte de la República Mexicana para este lunes.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro y este), Guanajuato (suroeste), Michoacán (norte), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Colima, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.
Asimismo, prevalecerá la onda de calor en:
Baja California Sur (centro)
Chihuahua (noreste)
Nuevo León (centro y este)
Tamaulipas (oeste)
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste) y Oaxaca (sur).
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste).
Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.
Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.
Las precipitaciones podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, además estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
ASJ