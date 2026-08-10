Alertan por Lluvias Muy Fuertes en 10 Zonas de México Hoy Lunes 10 de Agosto

Para este lunes 10 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 10 estados en México, debido a la persistencia del monzón mexicano.

Las precipitaciones serán propiciadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del país.

Asimismo, se espera ambiente caluroso en cinco entidades del norte de la República Mexicana para este lunes.

Lluvias en el país