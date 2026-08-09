Pronóstico del tiempo

Monzón Mexicano Provocará Fuertes Lluvias Durante 3 Días en Estos Estados | Lista

Las precipitaciones serán propiciadas por divergencia en altura, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas

LluviasEl miércoles 12 de agosto se esperan precipitaciones en 25 entidades, según el SMN. Foto: Reuters.

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