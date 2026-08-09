Monzón Mexicano Provocará Fuertes Lluvias Durante 3 Días en Estos Estados | Lista

La persistencia del monzón mexicano provocará lluvias fuertes esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó los efectos para los próximos tres días, entre el 10 y el 12 de agosto.

Las precipitaciones igual serán propiciadas por divergencia en altura, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

El SMN indicó que habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional el lunes, martes y miércoles. Incluso, se espera la caída de granizo en estados del occidente, centro y oriente del país.

Además, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán.

Pronóstico del lunes 10 de agosto

Para el lunes 10 de agosto, se prevén precipitaciones intensas en al menos 10 entidades. Pero igual se pronostican lluvias fuertes en 12 estados más.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur) y Oaxaca (noreste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, este y sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (este) y Jalisco (norte y este),Tabasco (oeste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes (oeste), Colima, Michoacán (norte), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste y suroeste), Puebla (norte), Guerrero (norte y este), Campeche (sur), Yucatán (sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico del martes 11 de agosto

Mientras que para el martes 11 de agosto, se prevén lluvias en 17 estados de la República Mexicana.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte, centro y este) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit, Michoacán (norte), Guerrero (este), Tabasco (oeste), Campeche (centro y sur ) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

Pronóstico del miércoles 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto se esperan precipitaciones en 25 entidades, según el SMN.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte), San Luis Potosí (este), Querétaro (noreste), Hidalgo (noreste), Guerrero (noreste), Oaxaca (noreste y suroeste), Tabasco (oeste), Chiapas (norte y sur), Campeche (oeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (oeste), Jalisco (oste), Michoacán (noroeste), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos (suroeste) y Tlaxcala (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las autoridades recordaron que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

ASJ