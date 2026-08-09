Internacional

Nagasaki Conmemora el 81 Aniversario del Bombardeo Atómico de Estados Unidos

El evento coincidió con la revisión, por parte del gobierno de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, de la política de defensa del país

NagasakiRepresentantes de más de 90 países asistieron a la ceremonia en el Parque de la Paz. Foto: Reuters.

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