León Apunta a Cuartos de Leagues Cup 2026; Monterrey Gana y Toluca y Atlante Caen

El León y el FC Dallas dieron un paso hacia los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, en una jornada en que se amplió la ventaja de la MLS sobre la Liga MX con las derrotas de Chivas, Toluca y Atlante.

En la segunda jornada, que concluirá este domingo 9 de agosto, quedan ocho partidos más para definir mejor las posiciones rumbo a la siguiente fase. El lunes 10 de agosto habrá un descanso y los encuentros se reanudarán el martes 11.

En el Nu Stadium, en Miami, se registraron diversas manifestaciones de apoyo para Lionel Messi, quien no pudo estar en la derrota del Inter Miami por 2-1 ante el Monterrey.

El astro argentino viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado.

Un minuto de silencio en el estadio, carteles de los aficionados con frases de apoyo para Leo, un brazalete negro en cada jugador del Inter Miami fueron algunas de las muestras de apoyo para el 10 argentino.

La manifestación más emotiva fue la celebración del gol del Inter Miami que marcó el argentino Rodrigo De Paul