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León Apunta a Cuartos de Leagues Cup 2026; Monterrey Gana y Toluca y Atlante Caen

Después de cinco días de partidos, la MLS lleva 17 triunfos por 11 victorias de la Liga MX

MonterreyDespués de cinco días de actividad, la MLS lleva 17 triunfos por 11 victorias de la Liga MX. Foto: Reuters.

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León y FC Dallas avanzan en la Leagues Cup 2026 mientras Monterrey triunfa. La MLS lidera con 17 victorias sobre 11 de la Liga MX.

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